Covid, l’immunologa Viola: «Attenzione, i dati possono non essere attendibili» (Di martedì 17 novembre 2020) Test “fai da te”, vaccini e dati numerici sulla curva epidemiologica. L’immunologa Antonella Viola entra nel merito del dibatto su test rapidi e vaccini che in queste ore monopolizza attenzioni e speranze in un ‘intervista a tutto campo con l’Adnkronos Salute. Ma invita a fare molta Attenzione anche su come leggere i numeri sul coronavirus. Sui test è molto chiara: “Se il test è validato, ha una buona sensibilità (almeno dell’80%) e una specificità superiore al 95% in grado di farci evitare i falsi positivi, ben venga. Ma ricordiamoci che non deve essere una patente per togliersi la mascherina o non rispettare le misure”. Viola: “Si vede la luce in fondo al tunnel” “Permettere a tutti di aver accesso in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020) Test “fai da te”, vaccini enumerici sulla curva epidemiologica. L’immunologa Antonellaentra nel merito del dibatto su test rapidi e vaccini che in queste ore monopolizza attenzioni e speranze in un ‘intervista a tutto campo con l’Adnkronos Salute. Ma invita a fare moltaanche su come leggere i numeri sul coronavirus. Sui test è molto chiara: “Se il test è validato, ha una buona sensibilità (almeno dell’80%) e una specificità superiore al 95% in grado di farci evitare i falsi positivi, ben venga. Ma ricordiamoci che non deveuna patente per togliersi la mascherina o non rispettare le misure”.: “Si vede la luce in fondo al tunnel” “Permettere a tutti di aver accesso in ...

