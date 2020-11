Carlo Verdone compie 70 anni, la “serenata d’amore” di Anna Foglietta (Di martedì 17 novembre 2020) Oggi è il compleanno di uno dei più grandi protagonisti del cinema nostrano: Carlo Verdone, infatti, compie 70 anni. Tra i tantissimi auguri arrivati, dai vip e dai suoi tantissimi fans, c’è la particolarissima dedica dell’attrice Anna Foglietta. Ecco cosa ha pubblicato. La dedica di Anna Foglietta In un post pubblicato sul suo account Instagram … L'articolo Carlo Verdone compie 70 anni, la “serenata d’amore” di Anna Foglietta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Oggi è il compleanno di uno dei più grandi protagonisti del cinema nostrano:, infatti,70. Tra i tantissimi auguri arrivati, dai vip e dai suoi tantissimi fans, c’è la particolarissima dedica dell’attrice. Ecco cosa ha pubblicato. La dedica diIn un post pubblicato sul suo account Instagram … L'articolo70, la “serenata d’amore” diproviene da www.meteoweek.com.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo #Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno… - albertoangela : Buon compleanno a Carlo Verdone, persona di grande umanità e rara umiltà. Un artista unico, capace di entrare nel c… - _Techetechete : 'La cosa difficile oggi è far ridere con il buon gusto...'. Auguri a #CarloVerdone con questa intervista a se stess… - MMastrantuono : RT @albertoangela: Buon compleanno a Carlo Verdone, persona di grande umanità e rara umiltà. Un artista unico, capace di entrare nel cuore… - Mtsgri : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo #Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno. Nel cor… -