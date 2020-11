Caos in Calabria | l’opposizione chiede le dimissioni del Ministro Speranza

Leggi su blogo

(Di martedì 17 novembre 2020) Ilverso le? La figuraccia sul commissario alla sanità inè ormai colossale e per nulla giustificata dall’emergenza in corso. Anzi, proprio perchè ci troviamo in una situazione di emergenza e lanon ha ancora una piano operativo anti-COVID è necessario vagliare con più attenzione e precisione la persona che dovrà occuparsene. Se la bufera in cui è finito Cotticelli nulla aveva a che fare con l’attuale governo, quello che è successo in questi ultimi giorni vede il Ministero della Salute pienamente responsabile: è stato lui a voler puntare su Zuccatelli e i video sul suo passato hanno impiegato una manciata di ore a diventare virali. Dopo il passo indietro di Zuccatelli, chiesto ...