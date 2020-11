Calciomercato Juventus | Paratici scatenato | altro talento dell’Ajax nel mirino

(Di martedì 17 novembre 2020) Laavrebbe messo nel proprio, già da qualche settimana, il giovane centrocampista dell’Ajax Ryan Gravenberch. L’olandese classe 2002 è definito in patria “il nuovo Pogba” in quanto dotato di ottima tecnica che si coniugherebbe alla perfezione con le sue qualità fisiche. Com’era facile prevedere, le sue abilità avrebbero attirato su di sé l’interesse di altri top club europei, oltre alla, come Barcellona, Real Madrid, le due di Manchester ma anche le due milanesi. Tuttavia, Fabiostarebbe studiando la situazione, ipotizzando di avanzare un’offerta sostanziosa volta ad anticipare la concorrenza, come accaduto un anno fa con l’ingaggio di Matthijs De Ligt. LEGGI ANCHE:, brutte ...

SARAJEVO - L’Italia che affronta la Bosnia per vincere il girone di Nations League e ottenere l’ingresso nella Final Four dell’ottobre 2021, che in questo caso si giocherebbe a Milano e a Torino, trov ...Il calcio ha chiesto aiuti economici allo Stato. Una richiesta che, in presenza di una pandemia, potrebbe essere considerata legittima per le serie inferiori fino alle scuole calcio, fa invece storcer ...