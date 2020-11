Calabria | accordo tra Emergency e Protezione Civile

(Di martedì 17 novembre 2020) AGI - È stato raggiunto untra, l'Ong che fa capo a Gino Strada, e laper "contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in". Secondo l'annuncio diffuso sui canali social di, l'è stato raggiunto nel pomeriggio. "Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro die le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno", si legge nel post. pic.twitter.com/yQq08tRfmU —(@ong) November 17, 2020

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Iniz ...C'è un accordo di collaborazione. Gino Strada, il fondatore di Emergency, scende in campo per aiutare a rispondere all'emergenza sanitaria che sta affliggendo la Calabria, dove in pochi giorni si sono ...