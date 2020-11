Altra brutta notizia per l'Inter: anche Kolarov positivo al Covid-19 (Di martedì 17 novembre 2020) Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19. Dopo pochi giorni dalla conferma della positività di Brozovic, è arrivata la notizia ufficiale che non renderà sicuramente felicissimo l'allenatore ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Aleksandarè risultatoal-19. Dopo pochi giorni dalla conferma della positività di Brozovic, è arrivata laufficiale che non renderà sicuramente felicissimo l'allenatore ...

Ilsuperbo89 : Son desolato.Brutta sconfitta per #Musetti a #Ortisei,un'altra contro Marcora. In realtà oggi avrebbe potuto trovar… - sonoallergico : @AlessandraSerr1 Cara Alessandra Serra ho un altra brutta notizia da darle, brogli e accuse varie non deve giudicar… - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: Come volevasi dimostrare, #Gaudio ha gettato la spugna ancor prima di cominciare. Per #speranza e #Conte una brutta fig… - AnselmoDelDuca : Come volevasi dimostrare, #Gaudio ha gettato la spugna ancor prima di cominciare. Per #speranza e #Conte una brutta… - tripalosky99 : @AieieBrazov3 @mariamasi14 @NFratoianni Mamma mi l'ignoranza è una brutta bestia. Oltre al fatto che La7 e Repubbli… -