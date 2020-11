Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 NOVEMBRE0RE 09:35 SIMONE PAZZAGLIA BEN TROVATI CON L’ APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTO MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DI TORRENOVA IN AMBO LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI ...