Uomini e Donne | la ex dama dice addio per sempre alla persona più cara

Leggi su yeslife

(Di lunedì 16 novembre 2020) Grandissimo lutto per una exdello storico programma televisivo ‘’. In un messaggio la donnaperpiùVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco anna) Oggi è scomparsa perla mamma della exdel trono over di… L'articolo, la experpiùproviene da YesLife.it.