Tale e quale show 2020, Alessandro Siani giurato alla finale (Di lunedì 16 novembre 2020) Venerdì 20 novembre in prima serata su Rai1 andrà in scena la finale dell'edizione 2020 di Tale e quale show. Sarà una finale molto attesa per una serie che ha attraversato momenti molto difficili legati all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ospite e protagonista di questo epilogo sarà un caro e vecchio amico di questo programma, parliamo dell'attore e regista napoletano Alessandro Siani che è già stato ospite in passato di questa fortunata trasmissione. Sarà lui anche nella finale di venerdì 20 novembre ad affiancare in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme nell'atto conclusivo di questo torneo canoro targato ...

