MotoGP | Franco Morbidelli può puntare al Mondiale 2021 Con un compagno speciale | Valentino Rossi

(Di lunedì 16 novembre 2020) Manca ancora l’appuntamento a Portimao (Portogallo), ma di fatto il2020 diè già finito. La gara di Valencia ha emesso la sua sentenza: vince lo spagnolo Joan Mir su Suzuki e lo fa con merito perché in questa stranissima stagione, tra pandemia e infortunio serio a Marc Marquez, è stato il più costante di tutti. Merito di un lavoro eccellente della Casa di Hamamatsu, capace di realizzare una moto estremamente equilibrata, e merito anche del pilota che ha saputo far fronte con il proprio talento a situazioni complicate. Alle sue spalle la lotta per il secondo posto finale è ancora molto aperta:è secondo a 29 lunghezze da Mir, avendo solo 4 punti di vantaggio sull’altro pilota Suzuki Alex Rins e 15 sullo spagnolo della Yamaha ...