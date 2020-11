Mascherano si ritira. L’Argentina omaggia sui social il giocatore con più presenze nella Selecciòn (Di lunedì 16 novembre 2020) Javier Mascherano ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e anche la Nazionale argentina ha voluto omaggiare l’ex centrocampista. Il calciatore ha detto stop al calcio giocato dopo una lunga e vincente carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcellona, Hebei Fortune ed Estudiantes. Mascherano ha vinto 20 titoli complessivi, tra cui due Champions League con il Barcellona. L’Argentina ha salutato Maschrano con un messaggio, salutando il ritiro del giocatore che vanta il record di presenze della Selecciòn, con 147 presenze, ben 4 Mondiali e 5 Copa America disputate: “Emblema, simbolo e referente dell’Argentina. Grazie di tutto, Masche!” Emblema, símbolo y referente de ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) Javierha deciso di appendere le scarpe al chiodo e anche la Nazionale argentina ha volutore l’ex centrocampista. Il calciatore ha detto stop al calcio giocato dopo una lunga e vincente carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcellona, Hebei Fortune ed Estudiantes.ha vinto 20 titoli complessivi, tra cui due Champions League con il Barcellona. L’Argentina ha salutato Maschrano con un messaggio, salutando il ritiro delche vanta il record didella Selecciòn, con 147, ben 4 Mondiali e 5 Copa America disputate: “Emblema, simbolo e referente dell’Argentina. Grazie di tutto, Masche!” Emblema, símbolo y referente de ...

