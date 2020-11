Juve, ansia per Rabiot: il centrocampista non si allena in gruppo con la Francia (Di lunedì 16 novembre 2020) Adrien Rabiot non si sta allenando in gruppo con la Francia in vista del match di Nations League. Le ultime Fiato sospeso per la Juve e per Andrea Pirlo. Come riporta L’Equipe Adrien Rabiot non si è allenato con i compagni in Nazionale in vista del match di Nations League contro la Svezia. Il giocatore bianconero dunque difficilmente prenderà parte alla gara anche se è probabile che vada comunque in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Adriennon si stando incon lain vista del match di Nations League. Le ultime Fiato sospeso per lae per Andrea Pirlo. Come riporta L’Equipe Adriennon si èto con i compagni in Nazionale in vista del match di Nations League contro la Svezia. Il giocatore bianconero dunque difficilmente prenderà parte alla gara anche se è probabile che vada comunque in panchina. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Mercato Juve, tifosi in ansia: E’ imbarazzante - ErsyC : @LeoFrenquelli @ilRomanistaweb sto più in ansia per questa partita che per la juve ieri ?? - AntonioCacciol4 : @Fiorello1969 @tancredipalmeri @sscnapoli Poi vedremo chi non ha rispettato il protocollo, anzi aspetto con ansia a… - junews24com : Bonucci verso le 100 in Nazionale: ma la Juve ora è in ansia - - sportli26181512 : Vida positivo in campo, via ai tamponi: Demiral-Calha ok, ansia Inter: Vida positivo in campo, via ai tamponi: Demi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ansia Juve in ansia, Dybala è scomparso: ecco cosa sta succedendo Corriere dello Sport Juve, ansia per Rabiot: il centrocampista non si allena in gruppo con la Francia

Adrien Rabiot non si sta allenando in gruppo con la Francia in vista del match di Nations League. Le ultime. Fiato sospeso per la Juve e per Andrea Pirlo. Come riporta L’Equipe ...

Fiorentina in ansia per Caceres: C’è un positivo nell’Uruguay

La Fiorentina trema per Martin Caceres, attualmente in Sudamerica con il suo Uruguay. Proprio nella sua Nazionale è risultato ...

Adrien Rabiot non si sta allenando in gruppo con la Francia in vista del match di Nations League. Le ultime. Fiato sospeso per la Juve e per Andrea Pirlo. Come riporta L’Equipe ...La Fiorentina trema per Martin Caceres, attualmente in Sudamerica con il suo Uruguay. Proprio nella sua Nazionale è risultato ...