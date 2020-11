Il caos della sanità in Calabria: un dramma comico ai tempi del Covid (Di lunedì 16 novembre 2020) Se non ci fosse di mezzo proprio la salute, cioè la stessa vita di un cittadino, sarebbe la più divertente e originale delle commedie all’italiana degli ultimi anni, con sfumature da giallo appassionante stile Agatha Christie, però intriso di risvolti esilaranti. Insomma, un dramma comico in tempi di Covid, con sfondo politico e risvolti polizieschi, nella regione italiana che, guarda caso, ha deciso di puntare proprio sulla televisione e il cinema per il rilancio della sua immagine, senza badare a spese, commissariando pure la Film Commission! Qualcosa, però, non ha funzionato. Mentre Gabriele Muccino si perdeva tra campi di fieno e frutteti della Calabria alla ricerca delle immagini sensazionali di clementine e fichi per i cinque ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020) Se non ci fosse di mezzo proprio la salute, cioè la stessa vita di un cittadino, sarebbe la più divertente e originale delle commedie all’italiana degli ultimi anni, con sfumature da giallo appassionante stile Agatha Christie, però intriso di risvolti esilaranti. Insomma, unindi, con sfondo politico e risvolti polizieschi, nella regione italiana che, guarda caso, ha deciso di puntare proprio sulla televisione e il cinema per il rilanciosua immagine, senza badare a spese, commissariando pure la Film Commission! Qualcosa, però, non ha funzionato. Mentre Gabriele Muccino si perdeva tra campi di fieno e fruttetialla ricerca delle immagini sensazionali di clementine e fichi per i cinque ...

Ultime Notizie dalla rete : caos della L ossessione per lo sciacallaggio mediatico non può coprire il caos della Campania Wired Italia Ritiro Napoli in Abruzzo, gli atti finiscono all’Anac e in Procura: caos politico

NAPOLI ABRUZZO - La convenzione della Regione Abruzzo per la SSC Napoli finisce nelle mani dell'Anac e in Procura.

COVID: MARIANI, “ABRUZZO ZONA ROSSA ‘SI’, ‘NO’ ‘FORSE’: BARZELLETTA SU PELLE CITTADINI”

TERAMO – “Sarebbe una barzelletta se non fosse che si gioca sulla pelle degli abruzzesi: Marsilio e i suoi hanno convocato noi esponenti di minoranza per questa mattina, alle 11:30, per comunicarci gl ...

