Gnocchi di castagne (Di lunedì 16 novembre 2020) Come preparare gli : In un ciotola setacciare la farina di castagne e unire il sale q.b. Aggiungere piano piano l'acqua e mescolare. Spostare l'impasto in un piano da lavoro. Infarinare e impastare finché l'impasto non sarà diventato una palla liscia e compatta. Avvolgere la palla nella pellicola e lasciar riposare in frigo per 1 ora. Riprendere l'impasto e lavorarlo in modo da creare dei salsicciotti di circa 1cm di diametro. TagliareArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Gnocchi castagne La ricetta degli gnocchi di castagne. Come farli in casa - Positanonews Positanonews Gnocchi di castagne

Ricetta facile e sfiziosa nella sua semplicità. Adatta per chi vuole rimanere nella tradizione cambiando gli ingredienti.

Salsa di pinoli e di noci

Entrambi i condimenti si accompagnano bene al Val Polcevera Bianchetta, c'è chi preferisce un Vermentino o un Pigato ...

