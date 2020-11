GFVip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: «Brutta cosa l'invidia». Lei ribatte: «Non sai fare niente» (Di lunedì 16 novembre 2020) GFVip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: «Brutta cosa l'invidia!», la modella ribatte: «Non sai fare niente». Durante la diretta della... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020)furiosa con: «Bruttal'invidia!», la modella: «Non sai;. Durante la diretta della...

GrandeFratello : Dayane non usa mezzi termini: per lei Elisabetta non è altro che una privilegiata. Ed i toni non sono destinati a p… - airam_9912 : RT @traimieipassi: “io non ho bisogno di lui per andare avanti semmai il contrario” ELISABETTA GREGORACI, signore e signori colei che fa… - DiGioiaManuel : LOOK ELISABETTA (del 2018) Tuta Elisabetta Franchi circa €499 Stivali Aquazzurra circa €900 #GFVip - stefyorlandobot : RT @onlyluthor: Un giorno smetterò di ridere per Elisabetta, Stefania e Tommaso che si alzano in contemporanea ma quel giorno non è oggi. #… - themoonknows2_8 : Comunque la Elia non può professarsi dalla parte delle donne solo quando le pare perché con Elisabetta ci era andat… -