Covid, Marsilio, Abruzzo zona rossa da mercoledì: "Ma scuola resta aperta" (Di lunedì 16 novembre 2020) L'Aquila - Ancora non ha firmato l'ordinanza, ma lo fara a breve, da mercoledì in Abruzzo sarà applicata la disciplina delle zone rosse, ma la scuola resta aperta. E' quando ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio, durante la visita fatta nel pomeriggio all'ospedale di Sulmona. "Sentirò Speranza, ora è impegnato in Consiglio dei ministri - ha detto Marsilio - ma il ministro aveva già apprezzato e sostenuto nostra decisione". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 16 novembre 2020) L'Aquila - Ancora non ha firmato l'ordinanza, ma lo fara a breve, da; insarà applicata la disciplina delle zone rosse, ma la. E' quando ha detto il presidente della Regione Marco, durante la visita fatta nel pomeriggio all'ospedale di Sulmona. "Sentirò Speranza, ora è impegnato in Consiglio dei ministri - ha detto- ma il ministro aveva già apprezzato e sostenuto nostra decisione". leggi tutto

