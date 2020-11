Covid, le ipotesi in vista del Natale: shopping fino a tardi (Di martedì 17 novembre 2020) . Il Governo pensa a misure più morbide per agevolare i consumi nel periodo delle festività Nonostante molte Regioni stiano diventando Zona Rossa negli ultimi giorni, l’ultima sarà l’Abruzzo domani, il Governo pensa già a come organizzare il Natale. L’idea è quella di agevolare i … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020) . Il Governo pensa a misure più morbide per agevolare i consumi nel periodo delle festività Nonostante molte Regioni stiano diventando Zona Rossa negli ultimi giorni, l’ultima sarà l’Abruzzo domani, il Governo pensa già a come organizzare il. L’idea è quella di agevolare i … L'articolo proviene da Inews.it.

Una maxi manovra da 38 miliardi che già potrebbe non bastare. A un mese dal primo esame il governo dà finalmente il via libera alla legge di Bilancio ma già pensa al ...

Vaccino Covid, la bozza del piano del Ministero: in arrivo per l'Italia 1 milione e 700 mila dosi

Pronta la bozza per la distribuzione del vaccino anti covid in Italia. Nel nostro paese sono previste a partire da metà gennaio 27 milioni di dosi. Gianni Rezza nel corso ...

