Calabria, Gino Strada: "Non mi è stata fatta alcuna proposta formale" (Di lunedì 16 novembre 2020) Ormai è da più di una settimana che si parla della possibilità che l'incarico di commissario della Sanità in Calabria, frettolosamente affidato a Giuseppe Zuccatelli dopo la figuraccia in tv di Saverio Cotticelli, potrebbe passare a Gino Strada. Ieri, però, sono arrivati dei chiarimenti da parte dello stesso fondatore di Emergency, che ha spiegato che, di fatto, a lui non è stata ancora fatta alcuna proposta concreta, pur non smentendo di aver avuto un colloquio con il governo. Strada su Facebook ha scritto: Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del Governo di ...

