Rami avvisa | “Occhio ragazzi | molte donne vi guarderanno per soldi e fama”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex difensore del Milan, nonché campione del mondo con la Francia nel 2018, Adilè sempre stato al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni sul terreno di gioco, ma anche per delle vicende extra-campo. Il centrale francese, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RMC Radio’, ha raccontato degli aneddoti molto particolari in merito alle vacanza dei calciatori: “In vacanza si incontrano tantefacili, con accantocon le tasche piene di droga. Se non fossi stato mentalmente abbastanza forte, adesso sarei morto. Certo, i calciatori sono una presa facile. Di solito chi gioca a calcio è atletico, ha un bel fisico, ha tantied è giovane. Non voglio generalizzare, ma ci sono parecchie ragazze che possiamo definire ...