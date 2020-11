Nations League: Mertens a segno, Eriksen con la Danimarca si diverte sempre (Di domenica 15 novembre 2020) Serata di Nations League ottima per gli “italiani” in giro per l’Europa, a segno Dries Mertens e Christian Eriksen con le rispettive nazionali. Tutto facile per i “Red Devils”, soprannome del Belgio di Ct Roberto Martinez, 2-0 ai danni dell’Inghilterra con l’interista Lukaku che ha fornito l’assist a Tielemans per l’1-0 dopo 10′, Mertens ha raddoppiato al 24′. La Danimarca di Eriksen supera l’Islanda all’ultimo respiro, il centrocampista nerazzurro ha siglato il gol dell’1-0 dopo 12′ su rigore, poi ha dato i tre punti ai suoi con un altro calcio di rigore al 91′. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) Serata diottima per gli “italiani” in giro per l’Europa, aDriese Christiancon le rispettive nazionali. Tutto facile per i “Red Devils”, soprannome del Belgio di Ct Roberto Martinez, 2-0 ai danni dell’Inghilterra con l’interista Lukaku che ha fornito l’assist a Tielemans per l’1-0 dopo 10′,ha raddoppiato al 24′. Ladisupera l’Islanda all’ultimo respiro, il centrocampista nerazzurro ha siglato il gol dell’1-0 dopo 12′ su rigore, poi ha dato i tre punti ai suoi con un altro calcio di rigore al 91′. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

