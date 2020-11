Inps: “L’equilibrio dei conti dell’Istituto non è in bilico” (Di domenica 15 novembre 2020) La replica dell’Inps a ‘La Stampa’: “L’equilibrio dei conti non è in bilico. Ci sono le coperture per le manovre di Governo e Parlamento”. ROMA – La replica dell’Inps a La Stampa è arrivata con una nota ufficiale. L’Istituto ha risposto all’articolo del quotidiano italiano che in apertura ha titolato: “Il Covid affonda i conti dell’Inps“. All’interno del pezzo, inoltre, si parla di un buco da 2 miliardi che porterebbero il passivo a 28 miliardi. Un rosso che metterebbe a serio rischio il futuro dell’economia italiana. Inps: “L’equilibrio dell’Istituto non è in discussione” Nella nota, riportata dall’Ansa, l’Inps ... Leggi su newsmondo (Di domenica 15 novembre 2020) La replica dell’a ‘La Stampa’: “L’equilibrio deinon è in bilico. Ci sono le coperture per le manovre di Governo e Parlamento”. ROMA – La replica dell’a La Stampa è arrivata con una nota ufficiale. L’Istituto ha risposto all’articolo del quotidiano italiano che in apertura ha titolato: “Il Covid affonda idell’“. All’interno del pezzo, inoltre, si parla di un buco da 2 miliardi che porterebbero il passivo a 28 miliardi. Un rosso che metterebbe a serio rischio il futuro dell’economia italiana.: “L’equilibrio dell’Istituto non è in discussione” Nella nota, riportata dall’Ansa, l’...

