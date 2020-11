Di Maio a De Luca: “Lavoriamo insieme e collaboriamo” (Di domenica 15 novembre 2020) “Voglio mandare un messaggio di pace a De Luca, lavoriamo insieme e collaboriamo“. Parola del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto nel corso della trasmissione L’aria di Domenica su La7. Di Maio ha voluto stemperare la tensione: “Poi non ci siamo mai stati simpatici, non l’abbiamo mai pensata allo stesso modo – ha detto – ma lasciamo stare, lavoriamo per la Regione, per il Paese e la salute degli italiani”. Poi la conclusione: “Non è una questione tra me e il governatore De Luca, tra l’altro la sua linea di rigore l’ho apprezzata ma in questo momento si stava arrivando a una tensione istituzionale in cui il Governo doveva intervenire”. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Voglio mandare un messaggio di pace a De, lavoriamoe collaboriamo“. Parola del ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenuto nel corso della trasmissione L’aria di Domenica su La7. Diha voluto stemperare la tensione: “Poi non ci siamo mai stati simpatici, non l’abbiamo mai pensata allo stesso modo – ha detto – ma lasciamo stare, lavoriamo per la Regione, per il Paese e la salute degli italiani”. Poi la conclusione: “Non è una questione tra me e il governatore De, tra l’altro la sua linea di rigore l’ho apprezzata ma in questo momento si stava arrivando a una tensione istituzionale in cui il Governo doveva intervenire”.

