Basilicata, chiuse tutte le scuole fino al 3 dicembre: ordinanza del governatore Bardi (Di domenica 15 novembre 2020) Scuola chiuse in Basilicata. «A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 3 dicembre, chiuderanno le scuole... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 novembre 2020) Scuolain. «A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre eal 3, chiuderanno le...

