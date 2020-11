Bari- Ternana, Lucarelli: “Voliamo bassi, esulteremo più tardi. Palermo? E’ in ripresa, ci sono anche loro…” (Di domenica 15 novembre 2020) L’esultanza sarà una e dev’essere nel momento in cui si potrà vincere il campionato.Così Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana che ha battuto il Bari nello scontro diretto del girone C di Serie C. Una vittoria importante e di prestigio per la compagine di Terni, che si trova attualmente al primo posto in classifica e ha allungato in maniera decisiva proprio sulla formazione pugliese. Il risultato ottenuto ha portato grande felicità sul volto dell'ex attaccante oggi tecnico, che tuttavia ha voluto ricordare a tutti l'imprevedibilità e le insidie che questa categorie porta con sé fino alla fine: "sono felice è chiaro, altrimenti non sarei credibile nei confronti dei miei giocatori. E’ solo una tappa, non possiamo cantare ... Leggi su mediagol (Di domenica 15 novembre 2020) L’esultanza sarà una e dev’essere nel momento in cui si potrà vincere il campionato.Così Cristiano, tecnico dellache ha battuto ilnello scontro diretto del girone C di Serie C. Una vittoria importante e di prestigio per la compagine di Terni, che si trova attualmente al primo posto in classifica e ha allungato in maniera decisiva proprio sulla formazione pugliese. Il risultato ottenuto ha portato grande felicità sul volto dell'ex attaccante oggi tecnico, che tuttavia ha voluto ricordare a tutti l'imprevedibilità e le insidie che questa categorie porta con sé fino alla fine: "felice è chiaro, altrimenti non sarei credibile nei confronti dei miei giocatori. E’ solo una tappa, non possiamo cantare ...

