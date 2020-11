Grey’s Anatomy 17, Patrick Dempsey – Derek Shepard è tornato (Di venerdì 13 novembre 2020) La 17esima stagione di Grey’s Anatomy è appena iniziata negli Stati Uniti, è andato in onda il 12 novembre il primo episodio e i fan sono già impazziti per la sorpresa riservata da Shonda Rhimes e dal suo staff: torna il dottor Stranamore, quel dottor Derek Shephard interpretato da Patrick Dempsey a cui avevamo detto dolorosamente addio nell’undicesima stagione. Ellen Pompeo, la Meredith di Grey’s Anatomy: ‘Io e Patrick Dempsey non ci siamo più parlati’ La situazione è – e non c’è da stupirsi – drammatica, perché la serie che ci ha abituato ai colpi di scena strappalacrime ha deciso di essere molto attinente alla realtà e quindi vuole rispecchiare anche l’emergenza sanitaria dettata dall’epidemia di Covid-19. Purtroppo a restare ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 13 novembre 2020) La 17esima stagione diè appena iniziata negli Stati Uniti, è andato in onda il 12 novembre il primo episodio e i fan sono già impazziti per la sorpresa riservata da Shonda Rhimes e dal suo staff: torna il dottor Stranamore, quel dottorShephard interpretato daa cui avevamo detto dolorosamente addio nell’undicesima stagione. Ellen Pompeo, la Meredith di: ‘Io enon ci siamo più parlati’ La situazione è – e non c’è da stupirsi – drammatica, perché la serie che ci ha abituato ai colpi di scena strappalacrime ha deciso di essere molto attinente alla realtà e quindi vuole rispecchiare anche l’emergenza sanitaria dettata dall’epidemia di Covid-19. Purtroppo a restare ...

