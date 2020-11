Video | attentatore di Vienna in fuga con il fucile

rtl1025 : ???? L'attentatore di #Vienna mentre spara in mezzo alla strada. Il video ripreso dalla finestra di un palazzo - Agenzia_Ansa : #Vienna, video sui social mostra un attentatore mentre spara e corre #ANSA - repubblica : RepTv L'attentatore spara in mezzo alla strada. Il video ripreso da una finestra - RepubblicaTv : Attacco a Vienna, il ministro dell'Interno: 'Attentatore è simpatizzante Isis': 'L'attacco di ieri è un tentativo a… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: Attacco a #Vienna. Sparatorie vicino alla Sinagoga, nel pieno centro della capitale austriaca. Almeno 3 morti, una quindicin… -

Ultime Notizie dalla rete : Video attentatore

21.51 Vienna,spari vicino a Sinagoga: 7 morti Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poli- ziotto e un attentatore, e diverse persone ferite nell'attentato avvenuto in pieno centro a Vienna vicino alla ...Un attacco al cuore di Vienna con "un movente antisemita" che "per il momento non può essere escluso, anche alla luce del luogo dal quale l'attacco è partito", cioè nei pressi della sinagoga della cap ...