Via al click-day: ecco dove richiedere il bonus bici (Di martedì 3 novembre 2020) dove richiedere bonus bici – Semaforo verde per il click-day. Oggi è il giorno chiave per ottenere il buono mobilità o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio per biciclette (anche a pedalata assistita), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come lo scooter sharing … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 3 novembre 2020)– Semaforo verde per il-day. Oggi è il giorno chiave per ottenere il buono mobilità o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio perclette (anche a pedalata assistita), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come lo scooter sharing … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

infoitinterno : Bonus bici, al via il click day: come chiedere il rimborso online - infoitinterno : Bonus bici, oggi il click day: via alla richiesta di rimborso ma il sito va in tilt - infoitinterno : Bonus bici, click day al via: dopo qualche intoppo si entra in lista d'attesa - infoitinterno : Bonus mobilità: al via il click day per il rimborso fino a 500 Euro su bici e monopattini - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'RT @ANSA_Motori: Bonus mobilità, oggi il click day per il contributo da 500 euro. Ecco come fare… -