Ultime Notizie Roma del 03-11-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 novembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli inquirenti gli austriaci ritengono che gli attentatori di Vienna potrebbero essere almeno 4 ieri sera terrore nel cuore della capitale austriaca per l’attacco di un Command organizzato con almeno 6 obiettivi nel mirino tra cui la Sinagoga almeno tre i morti due in una donna oltre un attentatore risultato simpatizzante dell’isis in fuga un altro attentatore cittadini viennesi sono invitati a rimanere in casa e le scuole sono chiuse voci di condanna e solidarietà sono arrivate da tutto il mondo L’attacco di Vienna è accaduto pochi giorni dopo quelli in Francia aperto i primi seggi negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali già scrutinate le schede di un minuscolo villaggio nel New hampshire che ha votato per 5 voti ...