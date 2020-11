Tutto chiuso alle 21: i partiti di governo sono d'accordo (Di martedì 3 novembre 2020) I partiti di maggioranza si stanno nuovamente confrontando con Conte sull'orario a cui introdurre il coprifuoco in tutta Italia. Coprifuoco in tutta Italia alle 21 o alle 22: in corso le valutazioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) Idi maggioranza si stanno nuovamente confrontando con Conte sull'orario a cui introdurre il coprifuoco in tutta Italia. Coprifuoco in tutta Italia21 o22: in corso le valutazioni su Notizie.it.

ladyonorato : Ma veramente #Macron ha chiuso TUTTO tranne scuole e ricoveri per anziani?? ?? ma chi ha nel CTS, la pantera rosa? - borghi_claudio : @kuroinanashi Si lo so... in Austria hanno chiuso tutto peggio di noi ma niente mascherine se non al chiuso in uffici pubblici - RobertoBurioni : @Lespressionista @guffanti_marco @verita_in Il virus si trasmette da una persona all'altra. Tutto ciò che porta le… - SaulTreesh : @VujaBoskov Signor Giulio, veramente il signor Toti ha chiuso quella frase con 'però vanno tutelati' e in quel però… - arcadiaMMXV : @ladyelleellee @catlatorre See, lallero.. Se avessi aperto gli occhi e capito saresti in piazza da giorni! ???????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto chiuso Tutto chiuso alle 18. "Così non ci rialziamo" LA NAZIONE Monza, cocktail impossibili: Andrea chiude ancora

Andrea ha abbassato la saracinesca per la seconda volta. Ancor prima dell’ultimo Dpcm che impone il lockdown ai locali alle 18. Andrea aveva chiuso bottega già giovedì sera, quando in Lombardia è scat ...

Lockdown, Italia divisa in tre: come sarà il verde, l'arancione o il rosso

Non le industrie e le scuole, ma nelle regioni col rischio più alto chiuderà quasi tutto anche se non è un lockdown come a marzo. Coprifuoco nazionale forse alle 21 ...

Andrea ha abbassato la saracinesca per la seconda volta. Ancor prima dell’ultimo Dpcm che impone il lockdown ai locali alle 18. Andrea aveva chiuso bottega già giovedì sera, quando in Lombardia è scat ...Non le industrie e le scuole, ma nelle regioni col rischio più alto chiuderà quasi tutto anche se non è un lockdown come a marzo. Coprifuoco nazionale forse alle 21 ...