"Prima un prosecco, poi dritti a letto". Alvaro, il falegname amante di Patrizia De Blanck? Roba da censura, caos su Canale 5 (Di martedì 3 novembre 2020) Uno scherzo epocale alla contessa Patrizia De Blanck, consumato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Spunta di nuovo l'amante della De Blanck: si chiama Alvaro. Professione falegname. Dice di aver avuto una storica con la contessa. E interviene Barbara d'Urso. Che tuona: “Sapete come sono attaccata alle trasmissioni. Alvaro ha portato le prove. Non do spazio nelle mie trasmissioni a un millantatore. Ti ha regalato un anello, forse hai paura perché lui è un falegname”. Alvaro, da Carmelita, aveva raccontato di essere stato chiamato due volte dalla contessa per riparare un letto sfondato: e alla seconda occasione, dopo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Uno scherzo epocale alla contessaDe, consumato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su5. Spunta di nuovo l'della De: si chiama. Professione. Dice di aver avuto una storica con la contessa. E interviene Barbara d'Urso. Che tuona: “Sapete come sono attaccata alle trasmissioni.ha portato le prove. Non do spazio nelle mie trasmissioni a un millantatore. Ti ha regalato un anello, forse hai paura perché lui è un”., da Carmelita, aveva raccontato di essere stato chiamato due volte dalla contessa per riparare unsfondato: e alla seconda occasione, dopo un ...

