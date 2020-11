Maradona ricoverato a La Plata, il medico non esclude problemi psicologici (Di martedì 3 novembre 2020) Brutte notizie per i fans di Diego Armando Maradona. L’ex stella argentina è stata ricoverato d’urgenza presso la clinica Ipensa di La Plata, città in cui allena il Gimnasia, a seguito di problematiche di salute. Al momento i medici escludono collegamenti con il covid e con l’ictus. Il fuoriclasse argentino, che da poco ha spento 60 candeline, avrebbe avuto una forte ricaduta psicologica, già intravista dopo l’ultima partita giocata con il Gimnasia in Primera Divisiòn. Maradona, una volta ricoverato, appariva stanco e debole, pieno di acciacchi e difficoltà motorie. Il medico Leopoldo Luque ha escluso legami con il virus e eventuali ripercussioni legate alla dipendenza. Cosa dicono i medici sulle condizioni psico-fisiche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 novembre 2020) Brutte notizie per i fans di Diego Armando. L’ex stella argentina è statad’urgenza presso la clinica Ipensa di La, città in cui allena il Gimnasia, a seguito di problematiche di salute. Al momento i medici escludono collegamenti con il covid e con l’ictus. Il fuoriclasse argentino, che da poco ha spento 60 candeline, avrebbe avuto una forte ricaduta psicologica, già intravista dopo l’ultima partita giocata con il Gimnasia in Primera Divisiòn., una volta, appariva stanco e debole, pieno di acciacchi e difficoltà motorie. IlLeopoldo Luque ha escluso legami con il virus e eventuali ripercussioni legate alla dipendenza. Cosa dicono i medici sulle condizioni psico-fisiche ...

