Era riuscito a sfuggire alla cattura | scovato pedinando la sua ragazza

I carabinieri della compagnia di Merate hanno arrestato un ricercato albanese di 22 anni accusato di una decina di furti in appartamenti e ville tra Lomagna, Seregno, Burago Molgora, Meda, Cesano ... Era a Dalmine ...

I carabinieri della compagnia di Merate hanno arrestato un ricercato albanese di 22 anni accusato di una decina di furti in appartamenti e ville. Era a Dalmine ...

Ruba le chiavi dell’auto al rapinatore e riesce a farlo arrestare dai poliziotti

Il colpo sabato sera alle 21 nella gelateria Cuore in via dei Gonzaga, poi la cattura del 25enne rimasto appiedato ...

