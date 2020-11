Alessandro Cattelan positivo al Covid: a rischio i live di X Factor? (Di martedì 3 novembre 2020) Cattelan nelle mani della moglie e delle figlie Il celebre conduttore di ‘X Factor’, Alessandro Cattelan, sembrerebbe essere positivo al Coronavirus, ma si aspettano ulteriori esami. Gli è stato effettuato soltanto il tampone rapido e attende di effettuare quello molecolare che ne darà la certezza o meno. Su Instagram mette l’annuncio di quanto accaduto e racconta i dolci momenti che sta passando nonostante la preoccupante situazione. Viene coccolato a distanza dalla moglie Ludovica Sauer e dalle iglie Nina e Olivia. Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 novembre 2020)nelle mani della moglie e delle figlie Il celebre conduttore di ‘X’,, sembrerebbe essereal Coronavirus, ma si aspettano ulteriori esami. Gli è stato effettuato soltanto il tampone rapido e attende di effettuare quello molecolare che ne darà la certezza o meno. Su Instagram mette l’annuncio di quanto accaduto e racconta i dolci momenti che sta passando nonostante la preoccupante situazione. Viene coccolato a distanza dalla moglie Ludovica Sauer e dalle iglie Nina e Olivia. Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e ...

