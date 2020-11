Vuelta a España 2020, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Roglic può fare il vuoto a cronometro, Carapaz deve superarsi (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella giornata di ieri, con la scalata al mitico Angliru, ci si aspettava una battaglia all’ultimo colpo tra i due grandi contendenti di questa Vuelta a España 2020, ossia Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Invece entrambi hanno faticato e non poco, studiandosi per lunghi tratti, senza mostrare da una o dall’altra parte una condizione fenomenale. Prosegue comunque l’alternanza dei due in vetta alla classifica generale, con Carapaz che è riuscito a soffiare il primato al collega sloveno per solo 10″, con un allungo nel finale, ma senza un forcing spettacolare. 10″ che, al momento, sono niente in previsione della tappa di domani, una cronometro veramente insidiosa di 33,7 chilometri con la prima parte ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella giornata di ieri, con la scalata al mitico Angliru, ci si aspettava una battaglia all’ultimo colpo tra i due grandi contendenti di questaa España, ossia Richard(Ineos Grenadiers) e Primoz(Jumbo-Visma). Invece entrambi hanno faticato e non poco, studiandosi per lunghi tratti, senza mostrare da una o dall’altra parte una condizione fenomenale. Prosegue comunque l’alternanza dei due in vetta alla classifica generale, conche è riuscito a soffiare il primato al collega sloveno per solo 10″, con un allungo nel finale, ma senza un forcing spettacolare. 10″ che, al momento, sono niente in previsione della tappa di domani, unaveramente insidiosa di 33,7 chilometri con la prima parte ...

OA_Sport : #VueltaAEspana 2020, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. #Roglic può fare il vuoto a cronometro,… - SpazioCiclismo : Arriva una quarta squadra Professional spagnola, per gli inviti alla Vuelta a España sarà sempre più dura - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: Carthy trionfa sull’Angliru, Carapaz stacca Roglic ed è maglia roja - infoitsport : Vuelta a España 2020, Enric Mas: “Chiedo scusa ai tifosi e alla squadra per non essere riuscito a vincere” - infoitsport : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Non è stata la mia giornata migliore, senza Sepp Kuss avrei perso più tempo” -