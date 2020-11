Vidal: “Ogni partita è una finale, domani sarà una gara intensa” (Di lunedì 2 novembre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Inter che domani sfiderà il Real Madrid nella terza partita del girone di Champions League. Insieme a Conte ha parlato il centrocampista cileno, Arturo Vidal. L’ex Barcellona ritrova subito i rivali del Real Madrid. Queste le sue parole: “Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra. Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo. Per noi che sia Campionato o Champions tutte le partite sono come una ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Inter chesfiderà il Real Madrid nella terzadel girone di Champions League. Insieme a Conte ha parlato il centrocampista cileno, Arturo. L’ex Barcellona ritrova subito i rivali del Real Madrid. Queste le sue parole: “Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra. Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions maè un’altra, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo. Per noi che sia Campionato o Champions tutte le partite sono come una ...

fcin1908it : Vidal: 'Contento di fare quello che mi chiede il mister. Per l'Inter ogni gara è una finale' -… - marco9894 : @svbastian_ Unica motivazione che mi viene visto che lo vede ogni giorno e'che vidal la mezzala non possa piu'farla - dydsix : @Milestemplaris @SantucciFulvio ogni altro giocatore. Farlo giocare trequartista , spalle alla porta o defilato, in… - Marcellino66it : @BatzellaGigi @NicoSpinelli8 Sfondi una porta aperta. E se Vidal non regge 90 minuti ogni 3 giorni va bene anche Gaglio. - Smg_1908 : Madonna sulla zuccata di Vidal sognavo di farlo insieme a mio padre (grande hater di Eriksen, ogni volta che lo ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal “Ogni I coralli e l’Acquario di Genova, una lunga storia Yahoo Notizie