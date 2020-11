Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 18:35 SIMONE PAZZAGLIA BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA DISAGI ANCHE SULLA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LA FL5CIVITAVECCHIA PISA E’ RALLENTATA PER PROBLEMI SULLA LINEA, SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI UNO SGUARDO AI ...