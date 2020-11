Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 19:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera in cui Verte anche che la situazione è preoccupante è che si interverrà livello la seconda della soglia di criticità che si registrano nelle varie regioni 15 le quali sono a rischio chiuderanno i musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute di estrema urgenza confermato lo stampa licenziamenti fino a marzo didattica a distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali gli esseri volata finale per la casa bianca a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera in cui Verte anche che la situazione è preoccupante è che si interverrà livello la seconda della soglia di criticità che si registrano nelle varie regioni 15 le quali sono a rischio chiuderanno i musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute di estrema urgenza confermato lo stampa licenziamenti fino a marzo didattica a distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali gli esseri volata finale per la casa bianca a ...

