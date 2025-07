Sinner re di Wimbledon ma il palco reale è solo spagnolo | ‘Dove sono le istituzioni italiane?’

Jannik Sinner entra nella leggenda del tennis e dello sport italiano, diventando il primo azzurro a vincere Wimbledon. Ma nell’emozione collettiva, un’assenza ha fatto rumore: nessun rappresentante delle istituzioni italiane era presente nel Royal Box del Centre Court, sotto gli occhi di tutto il mondo. Alcaraz ringrazia Re Felipe. Sinner? Solo la famiglia e i tifosi. Mentre Carlos Alcaraz ha ringraziato pubblicamente Re Felipe VI di Spagna, presente in prima fila a Londra, Jannik Sinner ha potuto contare solo sul sostegno della sua famiglia, del suo staff, di Volandri tra lacrime e abbracci commoventi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sinner re di Wimbledon, ma il palco reale è solo spagnolo: ‘Dove sono le istituzioni italiane?’

