Sanchez verso un ex Inter ma con l’Udinese rischio… Penale!

L’ex Inter Alexis Sanchez si prepara a lasciare nuovamente l’Udinese ad un anno dal suo ritorno e lo farebbe per trasferirsi da un altro ex Inter. Ma con il club del presidente Pozzo c’è da risolvere una questione non banale. VERSO LA TURCHIA – Sanchez si prepara nuovamente a lasciare l’Italia, l’Udinese e la Serie A. Era giĂ successo nel 2011, quando lasciò Udine per trasferirsi al Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola. Ora sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter c’è un altro grande ex nerazzurro come JosĂ© Mourinho. Il tecnico portoghese, oggi al Fenerbahce, vorrebbe appunto portarlo in Turchia, ma Sanchez ha ancora un anno di contratto con l’Udinese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sanchez verso un ex Inter, ma con l’Udinese rischio… Penale!

