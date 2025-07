Sinner vince Wimbledon l’entusiasmo e l’inchino di Barbieri

(Adnkronos) ‚Äď Bruno Barbieri si inchina a Jannik Sinner. √ą una vittoria personale anche per lo chef stellato che da tempo aspettava questo momento. Oggi, domenica 13 luglio, il tennista azzurro ha vinto Wimbledon 2025 e Barbieri, da grande tifoso, ha seguito con trepidazione il match finale contro il tennista spagnolo. ¬† Al termine della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Sinner vince Wimbledon, l‚Äôentusiasmo e l‚Äôinchino di Barbieri

In questa notizia si parla di: barbieri - sinner - wimbledon - vince

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: ‚ÄúPaul? Ce lo mangiamo‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d‚ÄôItalia 2025 come un vero tifoso, e tra una storia e l‚Äôaltra, condivise sui social, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, che ieri, gioved√¨ 15 maggio, ha dominato e vinto la partita contro Casper Ruud, volando in semifinale.

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: ‚ÄúPaul? Ce lo mangiamo‚ÄĚ - Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d'Italia 2025 come un vero tifoso

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: ‚ÄúPaul? Ce lo mangiamo‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d'Italia 2025 come un vero tifoso, e tra una storia e l'altra, condivise sui social, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, che ieri, gioved√¨ 15 maggio, ha dominato e vinto la [‚Ķ] L'articolo Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: ‚ÄúPaul? Ce lo mangiamo‚ÄĚ proviene da Webmagazine24.

Wimbledon, Bruno Barbieri e la promessa ai fan di Sinner: ¬ęSe vince la finale gli dedico un piatto a base di carote¬Ľ Vai su X

WIMBLEDON: ALCARAZ APPRODA IN FINALE Nella semifinale di Wimbledon Carlos Alcaraz batte in 4 set lo statunitense Taylor Fritz e si qualifica in finale! Lo spagnolo incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic #Tuttosport Vai su Facebook

Sinner vince Wimbledon, l'entusiasmo e l'inchino di Barbieri; Wimbledon, Bruno Barbieri e la promessa ai fan di Jannik Sinner: ¬ęSe vince la finale gli dedico un piatto a base di carote¬Ľ; Barbieri tifa Sinner, la promessa per la finale di Wimbledon: Se vince....

Sinner vince Wimbledon, l'entusiasmo e l'inchino di Barbieri - È una vittoria personale anche per lo chef stellato che da tempo aspettava questo momento. msn.com scrive

Wimbledon, Bruno Barbieri e la promessa ai fan di Jannik Sinner: «Se vince la finale gli dedico un piatto a base di carote» - Lo chef ha lanciato la scommessa in una storia pubblicata su Instagram dopo la semifinale vinta dal tennista italiano contro il serbo Djokovic ... Come scrive corriere.it