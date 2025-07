Mondiale per Club finale clamorosa sotto gli occhi di Trump | Chelsea avanti sul Psg per 3-0

Ha del clamoroso il punteggio che sta prendendo forma al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: dopo un tempo di gioco il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca è in vantaggio per 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers. A godersi lo spettacolo, sugli spalti, anche il presidente Usa Donald Trump, che proprio alla vigilia dell’inizio del Mondiale per Club negli Usa aveva aperto le porte della Casa Bianca a giocatori e dirigenza della Juventus. A decidere la partita, per il momento, sono i gol di Cole Palmer (doppietta) e di Joao Pedro, che hanno steso il Psg nel giro di 20 minuti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mondiale - club - finale - clamorosa

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Il Real in dieci vola in semifinale: succede di tutto nel finale compresa una clamorosa parata di Courtois che blinda poi il risultato sul 3-2, BVB fuori. Chi vincerĂ il Mondiale per Club? Vai su Facebook

Mondiale per Club, finale clamorosa sotto gli occhi di Trump: Chelsea avanti sul Psg per 3-0; Questo Psg è...ingiocabile! Umiliato il Real Madrid, quattro gol a Xabi Alonso e finale Mondiale; “INTER RIPESCATA”: clamoroso al Mondiale per Club | C’è stato un errore nel tabellone.

Psg-Chelsea, finale del Mondiale per Club: 3-0 Blues, doppietta di Palmer e Joao Pedro, gli inglesi dilagano - Alle ore 21 italiane al via la finale del Mondiale per Club tra Psg e Chelsea: il risultato in tempo reale e le fasi salienti dell'incontro ... msn.com scrive

Inter, Zanetti torna sull’eliminazione al Mondiale per Club: «Pensavamo di poter fare meglio, ora serve questa cosa» - Inter, Javier Zanetti è tornato sulla clamorosa eliminazione dei nerazzurri agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense Dopo la brusca eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Clu ... Da calcionews24.com