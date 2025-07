Torino, 13 lug. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, durante recenti incontri, che, una volta concluso il cessate il fuoco di 60 giorni attualmente in discussione a Doha, Israele riprenderà la guerra contro Hamas a Gaza. Lo riporta l’emittente Channel 12. “Dopo la pausa, trasferiremo la popolazione della Striscia verso sud e imporremo un assedio al nord di Gaza”, avrebbe detto Netanyahu a Smotricho. In incontri a porte chiuse, sottolinea l’emittente, Netanyahu ha presentato il piano israeliano per separare la popolazione civile di Gaza da Hamas e confinarla in una striscia nel sud di Gaza come una necessità umanitaria, al fine di consentire la prosecuzione del conflitto dopo la tregua temporanea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medioriente: media, Netanyahu promette che dopo tregua riprenderà guerra