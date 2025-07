Milano, 13 luglio 2025 – Si chiude con la fumata azzurra quella che in queste ultime settimane aveva assunto i contorni di una vera e propria telenovela di calciomercato: Sam Beukema diventerĂ un nuovo giocatore del Napoli campione d’Italia. Nella giornata di oggi, infatti, il club azzurro e il Bologna hanno trovato la definitiva quadratura del cerchio per il passaggio del centrale olandese alla corte di mister Antonio Conte. Il Napoli verserĂ nelle casse del Bologna 30 milioni piĂą bonus (la cifra complessiva dell’affare si aggira attorno ai 34 milioni). Per Beukema è invece pronto un contratto fino al 2030. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: fatta per Beukema al Napoli