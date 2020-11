The Pathless - prova (Di lunedì 2 novembre 2020) Non c'è alcuna mappa in The Pathless, nessun indicatore o sistema di viaggio rapido che possa rendere leggermente più semplici gli spostamenti all'interno delle sue audacemente vastissime foreste e steppe. E non ne ho proprio sentito la mancanza. Nemmeno per un secondo. A quanto pare questi elementi sono stati rimossi per immergere maggiormente il giocatore nel mondo di gioco, per spingerlo a vedere questi alberi inzuppati dalla pioggia e queste praterie sussurranti come luoghi che vanno compresi e appresi attraversandoli a piedi, piuttosto che come spazi vuoti sfruttati per distanziare i luoghi di interesse. E sicuramente ho afferrato questo aspetto. Sotto a cieli cupi e circondato dalle torri spezzate di vecchi templi, ho iniziato a calibrare la mia personalissima bussola. Ma c'è anche dell'altro: The Pathless è un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Non c'è alcuna mappa in The, nessun indicatore o sistema di viaggio rapido che possa rendere leggermente più semplici gli spostamenti all'interno delle sue audacemente vastissime foreste e steppe. E non ne ho proprio sentito la mancanza. Nemmeno per un secondo. A quanto pare questi elementi sono stati rimossi per immergere maggiormente il giocatore nel mondo di gioco, per spingerlo a vedere questi alberi inzuppati dalla pioggia e queste praterie sussurranti come luoghi che vanno compresi e appresi attraversandoli a piedi, piuttosto che come spazi vuoti sfruttati per distanziare i luoghi di interesse. E sicuramente ho afferrato questo aspetto. Sotto a cieli cupi e circondato dalle torri spezzate di vecchi templi, ho iniziato a calibrare la mia personalissima bussola. Ma c'è anche dell'altro: Theè un ...

Eurogamer_it : The Pathless sarà uno dei giochi di lancio di PS5 e non solo: ve ne parliamo nella nostra prova! - GameSailors : RT @GameSailors: The Pathless: preordini disponibili - News - GamingToday4 : The Pathless: sono disponibili i preorder del gioco - GameSailors : The Pathless: preordini disponibili - News -

Ultime Notizie dalla rete : The Pathless The Pathless: sono disponibili i preorder del gioco iCrewPlay.com The Pathless - prova

Non c'è nessuna mappa in The Pathless, nessun indicatore o sistema di viaggio rapido che possa rendere leggermente più semplici gli spostamenti all'interno delle sue audacemente vastissime foreste e s ...

PS4, PS5, Xbox One, Series X, Switch e PC: tutti i giochi in uscita a novembre

Finalmente ci siamo: il mese di lancio di Xbox Series X, Series S e PlayStation 5 è arrivato e con il loro debutto si entra di fatto nella next-gen. La maggior parte dei giochi in uscita arriveranno a ...

Non c'è nessuna mappa in The Pathless, nessun indicatore o sistema di viaggio rapido che possa rendere leggermente più semplici gli spostamenti all'interno delle sue audacemente vastissime foreste e s ...Finalmente ci siamo: il mese di lancio di Xbox Series X, Series S e PlayStation 5 è arrivato e con il loro debutto si entra di fatto nella next-gen. La maggior parte dei giochi in uscita arriveranno a ...