Sabaf | informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito deldidideliberato dall’assemblea deglisti il 7 maggio 2019 e il 4 maggio 2020, ed avviato il 28 gennaio 2020, ha comunicato che, tra il 26 e il 30 ottobre 2020, ha acquistato 6.200ad un prezzo medio unitario di 12,4460 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 77.164,93 euro. A seguito di tali acquisti, il grande produttore di componenti per elettrodomestici possiede, al 30 ottobre, un totale di 344.619, pari al 2,988% del capitale sociale. Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11,85 euro.