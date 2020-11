Reggina, Menez chiede scusa per la reazione dopo l’espulsione, ma precisa: “Non la meritavo” (Di lunedì 2 novembre 2020) Jeremy Menez chiede scusa pubblicamente.Serie B, Reggina-SPAL nel caos per 4 minuti: Menez espulso e guardalinee infortunatoL’attaccante della Reggina durante il match, disputato ieri, contro la SPAL è stato espulso. Una decisione arbitrale fortemente contestata dallo stesso giocatore che ha protestato contro il guardalinee: “Chiedo scusa alla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società e ai tifosi per la reazione di oggi (domenica 1 novembre ndr). Anche se non giustificabile, credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza Reggina, andiamo avanti ragazzi”. Queste le parole del giocatore francese che ha pubblicamente fatto ammenda, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) Jeremypubblicamente.Serie B,-SPAL nel caos per 4 minuti:espulso e guardalinee infortunatoL’attaccante delladurante il match, disputato ieri, contro la SPAL è stato espulso. Una decisione arbitrale fortemente contestata dallo stesso giocatore che ha protestato contro il guardalinee: “Chiedoalla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società e ai tifosi per ladi oggi (domenica 1 novembre ndr). Anche se non giustificabile, credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza, andiamo avanti ragazzi”. Queste le parole del giocatore francese che ha pubblicamente fatto ammenda, ...

