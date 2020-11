Real Madrid, Zidane: «Contro l’Inter una finale. Conte non mi sorprende» (Di lunedì 2 novembre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Contro l’Inter Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Contro l’Inter. PARTITA – «Conosciamo l’Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. È una finale e vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a conquistare. Ogni partita è una finale, lo sappiamo e ci concentreremo senza pensare a quello che accadrà più avanti». MODRIC – «È importante per noi, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchl’Inter Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchl’Inter. PARTITA – «Conosciamo l’Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. È unae vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a conquistare. Ogni partita è una, lo sappiamo e ci concentreremo senza pensare a quello che accadrà più avanti». MODRIC – «È importante per noi, ...

