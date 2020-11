Perché nessuno (Irlanda a parte) ha un piano di convivenza con il virus? (Di lunedì 2 novembre 2020) “Noi ci siamo adeguati, voi cosa avete fatto?”. Prendo spunto dal cartellone di uno dei manifestanti di Rieti contro i DPCM, per fare eco ad un bell’articolo pubblicato sul Financial Times. Il primo lockdown, che ha comportato sacrifici per tutti in Italia come in Europa, è stato completamente vanificato da quanto accaduto nei mesi successivi e tutti devono prendersi le proprie responsabilità. Mezza Europa è praticamente in “lockdown 2”, resosi indispensabile per la seconda ondata di covid-19. Una seconda ondata della quale esperti e politici parlano praticamente sin dal periodo più duro della prima. Proprio per scongiurarla, sono stati chiesti sacrifici ai cittadini, adeguamenti a chi ha un’attività commerciale, per poi annunciargli dopo solo un paio di mesi dalle riaperture: “Spiace, c’è troppa ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020) “Noi ci siamo adeguati, voi cosa avete fatto?”. Prendo spunto dal cartellone di uno dei manifestanti di Rieti contro i DPCM, per fare eco ad un bell’articolo pubblicato sul Financial Times. Il primo lockdown, che ha comportato sacrifici per tutti in Italia come in Europa, è stato completamente vanificato da quanto accaduto nei mesi successivi e tutti devono prendersi le proprie responsabilità. Mezza Europa è praticamente in “lockdown 2”, resosi indispensabile per la seconda ondata di covid-19. Una seconda ondata della quale esperti e politici parlano praticamente sin dal periodo più duro della prima. Proprio per scongiurarla, sono stati chiesti sacrifici ai cittadini, adeguamenti a chi ha un’attività commerciale, per poi annunciargli dopo solo un paio di mesi dalle riaperture: “Spiace, c’è troppa ...

chetempochefa : 'Non dimentichiamo che abbiamo un problema: l'aumento dei ricoveri ospedalieri preoccupa. Perché non ci si ammala s… - stazzitta : Ho raccolto terapeuti, centri, iniziative e sportelli di supporto psicologico, perché nessuno si era mai trovato di… - trash_italiano : Signorini: 'sorpresa! Per la prima volta nella storia del #GFVIP, anche questa settimana nessuno di voi verrà elimi… - giampabe : @Linkiesta @mariolavia La situazione è difficile: però, mi domando, perché nessuno ha la soluzione in tasca? Perché… - Marcos_5408 : @Comunardo @Rinaldi_euro “Pacatamente”......non vi sta bene mai un cazxo! Ma non per un motivo, ma perché vi siete… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nessuno Fidanzati uccisi a Lecce, il diario del killer: «Perché nessuno mi ama? Qualcuno dovrà pagare» La Gazzetta del Mezzogiorno