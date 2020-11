Pensioni opzione donna 2020 | l’assegno contributivo è troppo penalizzante

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 2 novembre 2020) Quando uscì il Regime Speciale per le Lavoratrici Dipendenti ed Autonome art. 1, comma 9 della Legge del 2004 (conosciuto come) all’inizio come spesso succede quando esce un Decreto Legge che interessa le persone, ed in questo caso in particolare le donne, non si capì molto del significato esatto di quella norma. “In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistemapreviste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Per avvalersi del ...