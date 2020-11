Parma, per Cornelius lesione di I° grado alla giunzione miotendinea (Di lunedì 2 novembre 2020) Tramite il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto il report dell’allenamento odierno e le condizioni di alcuni giocatori infortunati. Questo il comunicato: “Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’attivazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da esercizi sul possesso palla. Bruno Alves, Jacopo Dezi e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. A seguito della sintomatologia dolorosa comparsa al termine del primo tempo della gara contro l’Inter, Andreas ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Tramite il proprio sito ufficiale, ilha reso noto il report dell’allenamento odierno e le condizioni di alcuni giocatori infortunati. Questo il comunicato: “IlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’attivazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da esercizi sul possesso p. Bruno Alves, Jacopo Dezi e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. A seguito della sintomatologia dolorosa comparsa al termine del primo tempo della gara contro l’Inter, Andreas ...

